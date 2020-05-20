МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" 21 мая обсудит назначение главного исполнительного директора, говорится в материалах компании.

"Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) О назначении единоличного исполнительного органа ПАО "НК "Роснефть", — отмечается в сообщении.

Согласно уставу "Роснефти", полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет главный исполнительный директор компании, который назначается советом директоров сроком на пять лет.

В настоящее время главным исполнительным директором "Роснефти" является Игорь Сечин, который возглавил компанию в мае 2012 года. Изначально его контракт действовал три года — до мая 2015 года. Акционеры "Роснефти" в июне 2014 года приняли решение продлить срок полномочий главы компании с трех до пяти лет и внесли соответствующие изменения в устав. Затем, в апреле 2015 года Росимущество внесло в правительство директиву о продлении полномочий Сечина на новый срок, и 24 мая совет директоров продлил их на пятилетний период.