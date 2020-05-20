МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе-марте снизились на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 6,812 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В целом экспорт такого газа в январе-марте снизился на 24,2% — до 46,6 миллиарда кубометров.

В марте доходы компании от экспорта газа уменьшились на 12,9% по сравнению с февралем, до 1,766 миллиарда долларов. Объемы экспорта в марте снизились в месячном выражении на 0,7%, до 14,1 миллиарда кубометров.

Согласно законодательству РФ, правом на экспорт трубопроводного газа обладает только "Газпром".

Экспорт нефти из РФ в денежном выражении в первом квартале упал на 13,6% — до 25,577 миллиарда долларов, в марте к февралю — на 10,9%, до 7,349 миллиарда долларов, свидетельствуют данные ФТС.

Объем экспорта нефти в январе-марте снизился при этом на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 63,084 миллиона тонн. Экспорт нефтепродуктов в первом квартале снизился на 3% — до 36,922 миллиона тонн, в денежном выражении — на 7,5%, до 16,322 миллиарда долларов.

В марте объем экспорта нефти из РФ вырос по отношению к февралю на 12,7% — до 21,895 миллиона тонн. Экспорт нефтепродуктов в марте вырос на 26,7% относительно февраля — до 14,286 миллиона тонн, доходы — на 17,4%, до 5,929 миллиарда долларов.