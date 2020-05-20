МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Акционеры "Интер РАО" одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 19,6 копейки на акцию общей суммой 20,48 миллиарда рублей, что составляет 25% прибыли по МСФО, следует из материалов компании.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Интер РАО" по результатам 2019 года в размере 0,196192528735633 руб. на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", — сообщает компания. Реестр на получение дивидендов закроется 1 июня.

Дивидендная политика "Интер РАО" предусматривает выплаты на уровне 25% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2018 года "Интер РАО" выплатило по 0,17 рубля на акцию, всего — 17,92 миллиарда рублей (также 25% чистой прибыли по МСФО).

Группа "Интер РАО" – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,97 ГВт. Акционерами "Интер РАО" являются государственный "Роснефтегаз" (27,63%), Федеральная сетевая компания (8,57%). Квазиказначейский пакет акций, принадлежащий "Интер РАО Капитал", составляет 29,56%. Доля акций в свободном обращении — 34,24%.