МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Американская Google больше не будет создавать технологии искусственного интеллекта (AI), направленные на помощь нефтегазовым компаниям в добыче сырья, пишет журнал Forbes со ссылкой на полученное сообщение компании.

Google прокомментировал Forbes, что больше не будет "создавать собственные алгоритмы искусственного интеллекта для облегчения добычи в нефтегазовой отрасли". Как поясняет издание, решение означает, что технологии компании в области обработки данных не будут больше использоваться для ускорения процесса поиска нефтяных месторождений или прогнозирования того, где компании, скорее всего, найдут нефть. В то же время нефтегазовые компании по-прежнему смогут использовать платформу облачных вычислений Google для управления деятельностью или хранения данных.

Решение принято после того, как экологическая организация Greenpeace опубликовала подробный отчет о том, как Google, Microsoft и Amazon продают свои технологии нефтегазовым компаниям, чтобы помочь им ускорить добычу.

В 2019 году Google указала, что ее доход от работы с нефтегазовыми компаниями составил около 65 миллионов долларов, то есть менее 1% от выручки облачного подразделения Google Cloud.