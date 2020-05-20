МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут в ожидании данных американского министерства энергетики о запасах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.26 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,01%, до 35 долларов за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,41%, до 32,09 доллара за баррель.

Инвесторы ожидают публикацию официальных данных о запасах нефти в США позже вечером. Аналитики прогнозируют рост показателя на 1,15 миллиона баррелей.

Оптимизм инвесторов связан с признаками улучшения спроса и данным API о сокращении запасов нефти в США. По данным API, заводы пытаются производить больше топлива, поскольку Соединенные Штаты начинают ослаблять ограничения по коронавирусу. В то же время запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 4,8 миллиона баррелей, что оказалось лучше прогнозов аналитиков.

"Рынки постепенно возвращаются в привычное состояние благодаря сокращению предложения и восстановлению спроса",- приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING.