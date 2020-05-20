МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило директивы для назначения Игоря Сечина главой "Роснефти" еще на пять лет, сообщает пресс-служба кабмина.

"Утверждены директивы, согласно которым представители интересов Российской Федерации – члены совета директоров ПАО "НК "Роснефть" на заседании совета директоров по вопросу повестки дня "О назначении единоличного исполнительного органа" должны голосовать "за" проект решения, предусматривающий назначение с 24 мая 2020 года на эту должность Сечина Игоря Ивановича сроком на пять лет", — говорится в сообщении.

Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. Изначально его контракт действовал три года — до мая 2015 года. Акционеры "Роснефти" в июне 2014 года продлили срок полномочий главы компании с трех до пяти лет и внесли соответствующие изменения в устав. В мае 2015 года полномочия Сечина были продлены на пятилетний период.

"Роснефть" ранее в среду сообщила, что совет директоров 21 мая обсудит назначение главного исполнительного директора компании.