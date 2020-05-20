МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Суд общей юрисдикции Европейского союза отклонил иск Nord Stream 2 AG против некоторых положений европейского законодательства относительно газопроводов из третьих стран, пишет агентство Блумберг.

"Суд общей юрисдикции ЕС отклонил судебные иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против законодательства Евросоюза, которое распространяет определенные правила внутреннего рынка природного газа на трубопроводы из третьих стран", — пишет агентство.

Оператор проекта "Северный поток 2" — компания Nord Stream 2 AG — в ноябре прошлого года подала в суд ЕС иск о частичной отмене поправок к газовой директиве Евросоюза из-за коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под них проектов. В июле 2019 года компания также подала отдельный иск о полной отмене поправок к газовой директиве ЕС, поскольку считает их дискриминационными и принятыми для препятствования реализации проекта "Северный поток 2".