МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило "Северный поток" от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.

"Двадцатого мая 2020 года Федеральное сетевое агентство предоставило газопроводу "Северный поток" исключение из основных положений Газовой директивы ЕС", — говорится в релизе.

Исключение применяется к участку газопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды страны), и действует в течение 20 лет с момента вступления в силу измененного с учётом директивы немецкого закона об энергетике, то есть с 12 декабря 2019 года, уточняется там же.