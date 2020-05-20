ВАШИНГТОН, 20 мая — ПРАЙМ. Госсекретарь США Майк Помпео призвал страны мира последовать примеру Белоруссии и покупать нефть и газ в США.

"На прошлой неделе США направили первые поставки нефти-сырца Белоруссии. Я ездил туда несколько месяцев назад и пообещал работать с ними над этим проектом, чтобы они меньше зависели от поставок нефти со стороны тех, кто видит мир несколько по-другому. Это позволяет Белоруссии диверсифицировать поставки и получать нефть от свободных стран", — сказал Помпео на пресс-конференции в госдепартаменте.

"Мы крупнейший производитель нефти и газа в мире. Если страны хотят укрепить свою энергетическую безопасность и заключать сделки с уважением к правам собственности, принципам свободы предпринимательства и верховенства права, приходите с нами поговорить. Мы это сделаем совместно с вами", — сказал Помпео.

Под диверсификацией источников США традиционно понимают сокращение поставок энергоресурсов из России в другие страны, к которому стремится Вашингтон.

Прибытие первого танкера с 80 тысячами баррелей американской нефти, которая была закуплена Белоруссией, ожидается в порту литовской Клайпеды до 5 июня, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. В том числе Минск рассматривал возможность закупки нефти в США.

Ранее в концерне говорили, что белорусская сторона рассчитывает на поставки американской нефти на свой НПЗ трубопроводным транспортом из Польши. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявлял, что США могут выделить дешевые кредиты на строительство трубопровода для прокачки нефти от Балтики в республику.