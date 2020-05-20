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МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea полностью выполнила свои обязательства по финансированию проекта "Северный поток 2", сообщил глава компании Марио Мерен.

"Мы осуществили последний платеж, тем самым выполнив наши финансовые обязательства в отношении "Северного потока 2", — сказал глава Wintershall Dea в ходе телефонной конференции.

Что касается других европейских партнеров проекта, в австрийской OMV сообщили РИА Новости, что компания к сегодняшнему дню всего вложила в проект 712 миллионов евро из 950 миллионов. В немецкой Uniper заявили, что к концу 2019 года общая сумма инвестиций компании в "Северный поток 2" составила 700 миллионов евро. В британо-нидерландской Royal Dutch Shell объем осуществленных инвестиций комментировать отказались, а во французской Engie на запрос РИА Новости не ответили.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".