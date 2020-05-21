МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Саудовская национальная судоходная компания Bahri, в которой крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco владеет 20% через свою "дочку" SADC, приостановила планы по фрахту до 12 танкеров для перевозки сжиженного природного газа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники.

Компания в конце 2019 года объявила предварительный сбор заявок на фрахт до 12 СПГ-танкеров с 2025 года. Источники агентства в отрасли тогда уточняли, что, вероятнее всего, это связано с планами Aramco развивать свой газовый бизнес и занять весомую роль на мировом рынке СПГ. Однако в начале мая американская Sempra Energy перенесла с третьего квартала на 2021 год принятие окончательного инвестрешения (FID) по проекту Port Arthur LNG в США, участие в котором рассматривает саудовская нефтекомпания.

"Шипинговое подразделение Saudi Aramco приостановило свои планы по фрахту до 12 СПГ-танкеров с 2025 года вслед за отсрочкой решения по продвижению вперед с крупным экспортным проектом в Техасе", — пишет агентство, ссылаясь на слова двух своих собеседников.

Речь идет о первой фазе проекта Port Arthur LNG, в рамках которой планируется построить две производственные линии сжижения газа, а также другую инфраструктуру, которая позволит экспортировать 13,5 миллиона тонн СПГ в год. Port Arthur LNG может стать одним из крупнейших экспортных СПГ-проектов в Северной Америке, поскольку потенциально его мощность может быть увеличена до восьми производственных линий, или 45 миллионов тонн в год.

Aramco заявила о своих переговорах по участию в этом проекте в 2019 году, примерно в тот же момент, когда не договорилась с российским "Новатэком" о покупке доли в размере до 30% в "Арктик СПГ-2". Компания тогда объявила, что договаривается с Sempra Energy о приобретении 25% в первой фазе Port Arthur LNG и 5 миллионов тонн СПГ с техасского проекта на ежегодной основе в течение 20 лет. Стороны даже подписали соответствующие базовые условия соглашения и закрепили договоренности промежуточным соглашением об участии в проекте и покупке СПГ с него в январе.