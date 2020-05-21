МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Нефтяная ценовая война между Саудовской Аравией и Россией может возобновиться при стоимости сырья в 50-55 долларов за баррель, считает эксперт S&P Global Ratings Александр Грязнов.

"Можно сказать, что в этой войне взята некая пауза. Обоим игрокам, Саудовской Аравии и России, невыгодно в данной ситуации продолжать ценовую войну, мы видели к чему это приводило: к тому, что появлялся очень большой дисконт на нефть Urals, что для всего региона СНГ было большой проблемой. Это создавало дополнительные риски для компаний. Собственно, дисконт, который предлагала Саудовская Аравия на европейском рынке периодически превышал 6-7 долларов и, соответственно, влиял на цену Urals", — сказал Грязнов в ходе онлайн-конференции "Ключевые кредитные риски стран СНГ".

"В настоящее время с учетом низких цен можно говорить о том, что не стоит ждать продолжения ценовой войны. Но когда цена вернется к 50-55 долларам, исключать того, что борьба за рынки будет продолжаться, я бы не стал", — добавил эксперт.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Впервые страны альянса смогли договориться о столь масштабном сокращении добычи, несмотря на риски ее дальнейшего восстановления. При этом достижению консенсуса предшествовала провальная встреча ОПЕК+ в марте, начало ценовой войны, борьба за долю на рынке и, наконец, разрыв предыдущей сделки.