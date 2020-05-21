МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Вывод "Северного потока" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС обусловлен тем, что на время вступления в силу этого обновления трубопровод уже работал, чего нельзя сказать о "Северном потоке-2". Но это не помешает запустить трубопровод-дублер, разве что сделает весь процесс труднее и дороже, считают аналитики.

Накануне стало известно, что немецкий регулятор — Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило "Северный поток" от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет.

Обновленная в конце прошлого года директива предполагала, что любой входящий в ЕС газопровод должен либо частично заполнять альтернативный поставщик, либо его европейский участок должен принадлежать третьей компании. После ее вступления в силу решение о том, подпадает под обновления "Северный поток" или нет было за BNA. Принятое в среду решение де-факто означает, что в ближайшие 20 лет трубопровод сможет работать на полную мощность.

В тот же день стало известно, что Суд Европейского союза отклонил иск Nord Stream 2 AG против действия той же обновленной Газовой директивы. Оператор строящегося трубопровода сообщил, что решение касается процессуальных вопросов и может быть обжаловано в течение двух месяцев.

ПОЧЕМУ "ПОТОКИ" НЕ РАВНЫ?

С чем связан столь разный подход к двум, по сути, одинаковым проектам? Все дело во времени их сдачи в эксплуатацию, указывают опрошенные "Прайм" эксперты. Исключение из директивы предполагалось для газопроводов, которые были завершены до мая 2019 года, напомнила аналитик по нефтегазовому сектору "Атон" Анна Бутко. "Северный поток" был сдан в эксплуатацию в 2012 году, когда никаких обновлений директивы не предвиделось. Логично, что уже существующие проекты под новые законодательные нормы не подпадают.

Первый "Северный поток" был освобожден на 20 лет от необходимости соответствовать новой редакции Газовой директивы ЕС по той простой причине, что, в отличие от "Северного протока —2", был построен и вступил в эксплуатацию ранее, чем она была принята. Это простое юридическое решение, согласен аналитик "Финама" Алексей Калачев.

"Другое дело, что на европейское продолжение "Северного потока", трубопровод OPAL, как и на продолжение "Северного потока – 2" трубопровод EUGAL, Газовая директива распространяется в полной мере, и их мощностью "Газпром" сможет пользоваться лишь наполовину. Я полагаю, технически возможно для повышения отдачи "Северного потока" распределять прокачиваемый по нему газ по обоим европейским газопроводам", — указал эксперт.

СУДЬБА "ПОТОКА №2"

В целом аналитики не видят никаких потенциальных рисков для уже действующего трубопровода. Он вписался в газовый рынок Европы и надежно обеспечивает потребителей российским газом. А вот по поводу "Северного потока-2" мнения расходятся.

По мнению ведущего аналитики ИФ "Олма" Антона Старцева, оператор "Северного потока-2", по всей вероятности, еще будет оспаривать решение регуляторов — отрицательный вердикт получен пока только от суда общей юрисдикции, что не ставит точки в судебном процессе.

"Но даже если окончательное решение ЕС по действию Газовой директивы в отношении "Северного потока-2" окажется неблагоприятным, проект может быть завершен, но с изменением структуры собственников. Согласно директиве, оператор газопровода должен быть независим от поставщика газа и предоставлять мощности для альтернативных поставщиков), что почти наверняка приведет к увеличению срока окупаемости этого проекта для" Газпрома", — полагает он.

Эксперты подчеркивают, что Nord Stream 2 AG не раз подтверждала неизменность планов завершения строительства "Северного потока-2" в 2020 году. "Я ожидаю, что до конца года "Северный поток —2" будет достроен несмотря ни на что, поскольку завершение этого проекта стало делом принципа для российского политического руководства", — сказал Калачев.

Однако необходимости в его функционировании пока нет.

По словам эксперта "Финама", транспортировочные возможности "Газпрома" в европейском направлении избыточны, то есть превышают реальные объемы спроса. "Северный поток-2" имеет смысл только как альтернатива украинского транзита. При сохранении транзита через ГТС Украины он лишь диверсифицирует маршруты поставки экспорта и выступает резервом на случай резкого спроса на природный газ в Европе.

"На текущий момент спрос на газ снижается с учетом ситуации идеального шторма на рынке. И хранилища были заполнены до рекордных уровней, и зима оказалась теплой, и коронавирус серьезно сказался на спросе. Подобные проекты рассчитаны на перспективу, которая предполагает рост спроса в дальнейшем в частности и за счет снижение доли угля", — говорит Бутко из "Атона".

"ГАЗПРОМ" БЕЗ МОНОПОЛИИ

При этом эксперты указывают, что есть возможность вписать "Газпром" со всеми его газопроводами в требования европейской энергетической политики. Для этого достаточно отказаться от экспортной монополии и внести изменения в российский закон "Об экспорте газа". Владение "Северными потоками" можно передать, как вариант – продать учрежденной государством и не зависящей от "Газпрома" компании. То есть поступить с этими активами так, как поступила "Роснефть" со своими проектами в подсанкционной Венесуэле, рассуждает Калачев.

Еще один вариант – допустить к экспорту газа других российских поставщиков – "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл", чего они, кстати, давно бы хотели. Тогда в трубах "Северного потока-2" был бы все тот же российский газ, но лишь наполовину принадлежащий "Газпрому", как того требует Газовая директива.

Ну и, наконец, можно перенести газовый хаб на российский берег. Пусть потребители или трейдеры покупают его на нашей стороне и сами арендуют мощности морского газопровода.

"Однако терять монополию на транспортировку и экспорт природного газа "Газпром" явно не намерен. Возможно, расчет на то, что пока спрос на газ недостаточный, чтобы полностью заполнить трубы, то незачем и суетиться. А если спрос вырастет и европейские страны снова начнут остро нуждаться в росте объемов поставок из России, то они сами придумают, как обойти свои ограничения или вовсе отменят их", — заключил эксперт.