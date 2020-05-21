МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Россия увеличила производство сжиженного природного газа в январе-апреле 2020 года на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,9 миллиона тонн, говорится в сообщении Росстата.

Как следует из материалов службы, только в апреле производство СПГ составило около 2,6 миллиона тонн, увеличившись на 4,5% в годовом выражении, но сократившись на 3,9% в месячном. Ранее Росстат сообщал, что в марте производство СПГ составило 2,7 миллиона тонн.