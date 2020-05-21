МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Petroleum (QP) намерена снизить расходы примерно на 30% на фоне падения цен на нефть и газ, заявил глава компании Саад аль-Кааби (Saad al-Kaabi).

"Мы проходим через пересмотр бюджета… В июне мы будем где-то в пределах 30% по сокращению расходов, капзатрат и операционных затрат", — цитирует агентство Рейтер слова аль-Кааби. Вместе с этим он отметил, что компания по-прежнему придерживается планов значительно нарастить мощности производства сжиженного природного газа (СПГ) к середине десятилетия.

В настоящее время Катар располагает мощностями для производства 77 миллионов тонн СПГ в год и планирует увеличить их к 2024 году до 110 миллионов тонн. В конце прошлого года QP объявила о решении увеличить производство СПГ на 60% — до 126 миллионов тонн в год к 2027 году.

В конце апреля СМИ сообщили со ссылкой на источники, что QP намерена сократить штат и расходы из-за резкого падения спроса на газ и нефть.

Компания Qatar Petroleum контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение.