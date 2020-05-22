Китай планирует в 2020 году дальнейшее сокращение энергопотребления на долю ВВП - премьер
ПЕКИН, 22 мая /ПРАЙМ/. Китай в 2020 году продолжит дальнейшее сокращение энергопотребления на долю ВВП, заявил в пятницу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"В этом году мы поставили следующие цели… дальнейшее сокращение энергопотребления на долю ВВП и отказ от основных загрязнителей окружающей среды", — заявил Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся сессии заксобрания.
В 2016 году правительство постановило, что в период с 2016 года по 2020 годы энергопотребление в Китае энергопотребление в Китае будет сохраняться на уровне не выше пяти миллиардов тонн угольного эквивалента.
https://1prime.ru/energy/20200522/831492752.html