ХАБАРОВСК, 22 мая /ПРАЙМ/. "Россети ФСК ЕЭС" направят 549 миллионов рублей на модернизацию крупного центра питания Хабаровского края – подстанции 220 кВ "Старт", которая снабжает электроэнергией Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район с населением свыше 270 тысяч человек, а также крупные предприятия, сообщает в пятницу филиал ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Востока.

Отмечается, что трансформаторная мощность подстанции 220 кВ "Старт" составляет 250 МВА. В числе потребителей подстанции комбинат "Амурсталь" – крупнейшее металлургическое предприятие Дальнего Востока, Комсомольский нефтеперерабатывающий завод ПАО "НК "Роснефть" (КНПЗ).

"Начался основной этап реконструкции подстанции 220 кВ "Старт", обеспечивающей электроснабжение Комсомольского района Хабаровского края. "Россети ФСК ЕЭС" направит на модернизацию 549 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на подстанции установят закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 110 кВ, которое придет на смену оборудованию, размещенному на открытой территории. Модернизация позволит повысить надежность центра питания.

Сообщается, что работы проводятся поэтапно без ограничений подачи электроэнергии потребителям от действующей подстанции. В настоящее время завершается монтаж каркаса совмещенного здания. Ввод в работу нового оборудования запланирован на 2021 год.