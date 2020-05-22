МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. "Газпром" планирует сделку по отчуждению доли "Газпром нефти" в геологической компании "АСБ ГЕО" в пользу испанской Repsol, следует из материалов материнской компании.

"Определить, что не требует согласования с советом директоров ПАО "Газпром" сделка по отчуждению в пользу компании Repsol Exploracion, S.A. принадлежащей ПАО "Газпром нефть" доли (части доли) в уставном капитале ООО "АСБ ГЕО" по цене 1 (один) рубль при соблюдении условий, указанных в приложении к настоящему решению", — говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров "Газпрома" 20 мая.

"Газпром нефть" и Repsol в конце 2018 года стали владельцами геологической компании "АСБ ГЕО" с долями 49,99% и 50,01% соответственно.