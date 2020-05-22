МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" на заседании в четверг принял решение назначить Игоря Сечина главой компании еще на пять лет, сообщила компания.

"Назначить с 24 мая 2020 года Сечина Игоря Ивановича на должность единоличного исполнительного органа ПАО "НК "Роснефть" сроком на 5 (пять) лет", — говорится в сообщении.

Согласно уставу "Роснефти", полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет главный исполнительный директор компании, который назначается советом директоров сроком на пять лет.

Правительство РФ в среду утвердило директивы для назначения Сечина главой "Роснефти" еще на один срок.

Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. Изначально его контракт действовал три года — до мая 2015 года. Акционеры "Роснефти" в июне 2014 года продлили срок полномочий главы компании с трех до пяти лет и внесли соответствующие изменения в устав. В мае 2015 года полномочия Сечина были продлены на пятилетний период.