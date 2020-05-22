МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. "Интер РАО" планирует рассмотреть новую стратегию развития в августе-сентябре, заявил руководитель блока стратегии и инвестиций "Интер РАО" Алексей Маслов в ходе телефонной конференции.

"В части стратегии, мы ориентируемся на август месяц, но очень много факторов стоит принять во внимание: это те дискуссии, которые должны пройти, дополнительные, в рамках наших комитетов в совете директоров, обсуждение на уровне совета директоров и согласование профильными ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти — ред.) — Минэкономразвития и министерством энергетики… август, или сентябрь, мы хотим, чтобы это было в августе, потому что документ готов", — сказал Маслов.

"При этом мы бы не хотели разбивать процесс утверждения нашей стратегии, нашей долгосрочной программы развития на два этапа, когда мы утвердим советом директоров, потом получим одобрение министерства энергетики, министерства экономического развития и повторно пойдем на совет директоров. Но в принципе готовы и в таком ключе действовать,… как это было в 2014 году, где эти два процесса чуть-чуть были разорваны по времени", — добавил он.

Ранее в мае совет директоров "Интер РАО" перенес рассмотрение вопроса об утверждении стратегии группы до 2025 года с перспективой до 2030 года на период третьего квартала.

Как поясняла компания, менеджмент намерен провести дополнительную оценку макроэкономической ситуации на горизонте стратегии и уточнить прогноз операционно-финансовых параметров деятельности, в том числе влияние на них спроса на электроэнергию в Европе и РФ, динамики цен на энергоносители, собираемости платежей за потреблённую электрическую и тепловую энергию, а также включить в стратегию стресс-сценарии развития группы.

В настоящее время компания готовит обновленную среднесрочную стратегию развития. Действующая стратегия была принята в 2014 году и действует до 2020 года с перспективой до 2025 года. Новую стратегию совет директоров планировал рассмотреть в нынешнем месяце.