МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Историческое событие не только в российской, но и мировой атомной энергетике произошло в пятницу — введена в промышленную эксплуатацию первая в мире российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) на базе плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" на Чукотке, сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".

"22 мая 2020 года введена в промышленную эксплуатацию уникальная и не имеющая аналогов в мире плавучая атомная теплоэлектростанция Соответствующий приказ подписал генеральный директор АО "Концерн Росэнергоатом" Андрей Петров", — говорится в сообщении.

ПАТЭС выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки 19 декабря 2019 года.

"С сегодняшнего дня проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певеке Чукотского автономного округа можно считать успешно завершенным. Теперь она полноправно стала 11-й промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной в мире", –отметил Петров.

Основанием для подписания приказа стало выданное Росэнергоатому накануне по результатам проверки комиссией Дальневосточного управления Ростехнадзора АО заключения о соответствии — документа, подтвердившего, что плавучая атомная теплоэлектростанция построена в соответствии с требованиями проектной документации. Кроме того, было получено положительное заключение Росприроднадзора.

"Эти документы свидетельствуют, что ПАТЭС полностью отвечает действующим нормам и правилам, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным требованиям и государственным стандартам", — отмечается в сообщении.

С момента включения в сеть ПАТЭС уже выработала свыше 47,3 миллиона киловатт-часов электроэнергии. В настоящее время она обеспечивает 20% потребности Чаун-Билибинского энергоузла. В дальнейшем, по мере окончательного завершения работы энергоблоков Билибинской АЭС, ПАТЭС предстоит стать основным источником энергоснабжения Чукотки.

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", оснащенного двумя реакторами типа КЛТ-40С электрической мощностью 35 МВт каждый. Электрическая мощность ПАТЭС – 70 МВт, тепловая – 50 Гкал/ч