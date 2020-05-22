ВАШИНГТОН, 22 мая — ПРАЙМ. США не снимут санкции с Rosneft Trading при наличии любых связей между властями Венесуэлы и "Роснефти", заявила в пятницу журналистам помощник замгоссекретаря по Кубе и Венесуэле Кэрри Филипетти.

"Если любые связи между "Роснефтью" и режимом Мадуро будут продолжаться, мы не снимем санкции. Мы можем рассмотреть введение дополнительных санкций против других организаций, которые вступают в новые отношения с режимом Мадуро", — сказала она в ходе телефонного брифинга в ответ на вопрос РИА Новости о том, могут ли США рассмотреть вопрос снятия санкций с Rosneft Trading после того, как в середине мая было официально объявлено о том, что "Росзарубежнефть" приобрела активы "Роснефти" в Венесуэле.

Ранее США ввели санкции в отношении швейцарской дочки "Роснефти" Rosneft Trading, обвинив ее в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.

Правительство РФ в лице Росимущества 28 марта учредило компанию "Росзарубежнефть" с уставным капиталом 322,752 миллиарда рублей. "Росзарубежнефть" была зарегистрирована в день, когда "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих венесуэльских активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен на 9,6% собственных акций.

Впоследствии спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что если компания Rosneft Trading больше не имеет отношения к Венесуэле, то санкции с нее должны быть сняты.

В Венесуэле в январе 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.