АНКАРА, 22 мая /ПРАЙМ/. Турция значительно сократила закупки газа из РФ по коммерческим, а не по политическим причинам, заявил РИА Новости турецкий дипломат, бывший торгпред Турции в РФ и Египте Айдын Сезер.

Как свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России, экспорт газа из РФ в Турцию в марте сократился почти в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, с 1,418 миллиарда кубометров до 210 миллионов.

"Из-за застоя в турецкой экономике, особенно в последние два года, спрос на газ снизился. В эти же два года температура в Турции держится выше обычной, поэтому на отопление также требуется меньше топлива, и, соответственно, спрос здесь тоже упал. Параллельно с падением мировых цен на нефть упали также цены и на сжиженный газ, и Турция увеличивает его импорт. Эта проблема не политическая, а исключительно коммерческая", — сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, в связи с тем что Турция оплачивает закупки российского газа по долгосрочным контрактам, цены, выставленные в них, на сегодня выглядят высокими.

"Если Россия предложит более конкурентоспособные цены, то Турция может отказаться от импорта сжиженного газа. Также если в Турции возрастет спрос на газ либо если мировые цены на энергоносители вырастут, то закупки российского газа могут вернуться на прежний уровень", — заключил Сезер.

Турция — традиционно один из крупнейших покупателей российского трубопроводного газа, поставки которого осуществляет в страну "Газпром". Однако в последние годы продажи "голубого топлива" компании на турецком рынке падают. Так, в прошлом году они сократились на 35%, до 15,5 миллиарда кубометров.