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МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. "Роснефтегаз" снизил долю в "Роснефти" с 50% плюс одна акция до 40,4%, перестав быть контролирующим акционером компании, при этом "дочка" "Роснефти" ООО "РН-НефтьКапиталИнвест" стала владельцем 9,6% акций нефтяной компании, говорится в материалах "Роснефти".

"Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента…: снижение доли участия в эмитенте", — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что доля, которой владеет "Роснефтегаз", снизилась с 50,00000001% до 40,4%. Изменение произошло 28 марта 2020 года.

При этом 9,6% акций перешли от "Роснефтегаза" к дочерней компании "Роснефти" — "РН-НефтьКапиталИнвест". "Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента… 9,6%", — отмечается в материалах компании. Изменение наступило 30 апреля 2020 года.

"Роснефть" также сообщила, что полностью вышла 30 апреля из венесуэльских Grupo Rosneft C.A. (ранее владела 100%), Petrovictoria S.A. (ранее владела 40%) и "Национального нефтяного консорциума" (ранее владела 80%). Тогда же "Роснефть" вышла из капитала компании Rosneft Energia GmbH (предыдущее название TNK Petroleum Venezuela GmbH), зарегистрированной в Германии, во Франкфурте-на-Майне (ранее владела 100%). Вместе с тем компания сообщила о выходе из ЧОП "РН-Охрана-Рязань" (ранее владела 100%).

В середине мая стало известно, что с конца апреля новым полноправным владельцем бывшего охранного предприятия "Роснефти" стала "Росзарубежнефть". Помимо этого, в конце апреля был многократно увеличен уставный капитал ЧОП "РН-Охрана-Рязань" — с 250 тысяч рублей до 322,752 миллиарда рублей.

Ранее в пятницу сообщалось, что "Роснефть" докапитализировала одну из своих "дочек", ООО "РН-НефтьКапиталИнвест" ("РН-НКИ"), с 8,413 миллиона рублей до 110 миллиардов 8,413 миллиона рублей.

"Роснефть" в апреле закрыла сделку по продаже бизнеса в Венесуэле, покупателем выступила компания "Росзарубежнефть".

Правительство РФ в лице Росимущества 28 марта учредило "Росзарубежнефть" с уставным капиталом 322,752 миллиарда рублей. "Росзарубежнефть" была зарегистрирована в день, когда "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих венесуэльских активов компании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен на 9,6% собственных акций.

В ходе телефонной конференции по итогам первого квартала первый вице-президент компании Павел Федоров заявил, что "Роснефть" будет держать пакет своих акций в 9,6%, полученный от продажи бизнеса в Венесуэле, так как это ценный актив для капитализации.