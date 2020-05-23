МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству, чтобы за отклонение уровня добычи углеводородов от показателей на срок действия соглашения ОПЕК+ не применялись санкции.

"Правительству обеспечить неприменение санкций за отклонение уровня добычи нефти от показателей, установленных в технологических схемах разработки месторождений углеводородного сырья, на срок действия договоренности об ограничении добычи нефти между государствами, входящими в Организацию стран – экспортеров нефти, и государствами, не входящими в эту Организацию", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Также он поручил создать условия для формирования фонда незаконченных нефтяных скважин в целях поддержания нефтесервиса страны и проработать вопрос уплаты акциза на топливо при реализации его конечным потребителям на АЗС.

ОПЕК+ договорилась в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. Крупнейшее сокращение придется именно на эти два государства — сначала на 2,508 миллиона баррелей в сутки, до 8,492 миллиона, затем — на 2,007 миллиона, до 8,993 миллиона.