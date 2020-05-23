МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию на 2021 год. Правительство должно будет учитывать расходы в связи с распространением коронавируса.

"Правительству обеспечить актуализацию порядка расчета тарифов регулируемых организаций – субъектов электроэнергетики на 2021 год, имея в виду необходимость учета расходов, связанных с обеспечением защиты работников от COVID-19, и необходимость минимизации тарифной нагрузки на потребителей электрической энергии", — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения – 15 июня, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.