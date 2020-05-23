ДОХА, 23 мая /ПРАЙМ/. Госминистр энергетики Катара и руководитель государственной нефтегазовой компании Qatar Petroleum Саад бен Шрида аль-Кааби считает, что спрос на нефть вернется на уровень до пандемии не ранее чем через год или два.

"Энергетический сектор очень устойчив и прошел через много циклов, но сегодняшняя ситуация отличается. Потребуется один-два года, чтобы спрос вернулся на уровень до пандемии и индустрия вернулась к некоей норме, потому что территория остается неизведанной из-за воздействия вызванной самой собой рецессии", — приводятся в пресс-релизе компании слова аль-Кааби во время вебинара, организованного деловым советом США-Катар.

По его словам, Катар не собирается сокращать добычу газа и производство СПГ в результате падения цен.

"Производители с более высокой стоимостью добычи закроются скорее, но Катар не собирается сокращать производство, мы не рассматриваем этот вопрос, наоборот, мы собираемся расширять производство СПГ свыше запланированных на 2026 год 126 тонн в год, если и когда это станет возможно", — добавил министр.