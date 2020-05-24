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МИНСК, 24 мая /ПРАЙМ/. Колебания мировых цен на энергоносители могут ускорить переговоры по созданию общих рынков нефти и газа в Евразийском экономическом союзе, заявил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

Лидеры стран ЕАЭС во время саммита 19 мая, который прошел в формате видеоконференции, в основном одобрили, но окончательно не приняли проект стратегических направлений развития интеграции до 2025 года, документ будет доработан. Одним из спорных пунктов проекта является вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке. В частности, Армения и Белоруссия не принимают предложенную в проекте документа общую формулу стран ЕАЭС к формированию газовых тарифов.

"На сегодня идут сильные колебания в ценах на энергоносители. Я думаю, эти колебания упростят скорость договоренностей. Поскольку в ситуации нестабильных рынков, чем быстрее государства между собой договорятся, тем быстрее они обеспечат стабильность на энергетическом рынке, что очень важно для всех отраслей промышленности", — сказал Глазьев в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Глазьев напомнил, что "если говорить об общих рынках нефти и газа, то существует концепция, которая официально принята, по ней ведется работа". "Она, несомненно, будет завершена в установленные сроки. Никто решение этих задач не откладывает, речь идет о нюансах, которые важны", — сказал он.

Член Коллегии ЕЭК, отметил, что нужно "добиться такого регулирования, чтобы ценообразование на энергоносители способствовало экономическому росту нашего союза в целом". Он напомнил, что по вопросу единых энергетических рынков "2024 год объявлен по этому вопросу в качестве рубежного". "Я уверен, что мы за пределы этого года не выйдем. Может быть, нам удастся раньше добиться консенсуса по этим непростым вопросам", — подчеркнул Глазьев.

"Рынки нефти и газа международные, цена формируется на мировых рынках, даже цена, которая фигурирует в сделках внутри ЕАЭС, так или иначе ориентируется на цены мирового рынка и колеблется вместе с ними. Это – серьезный фактор дестабилизации нашего единого экономического пространства", — сказал министр ЕЭК. По его словам, рамках стратегических направлений предусматриваются меры по формированию своих биржевых механизмов торговли нефтью, нефтепродуктами, металлом, зерном, другими биржевыми товарами не только в национальных валютах, но "и с евразийскими механизмами ценообразования".

"Нам нужна стабильность … Мы должны сами планировать условия ценообразования и не зависеть от резких колебаний мирового рынка", — сказал Глазьев. Он добавил, что ЕАЭС должен сместиться с периферийного положения на мировых сырьевых рынках и стать "центром ценообразования и определения структуры рынка нефти, нефтепродуктов". "Для нас есть уникальная возможность предложить азиатским рынкам свой механизм ценообразования. И мы над этим будем работать", — отметил Глазьев.

Кроме этого, добавил министр ЕЭК, стоят задачи создать в ЕАЭС собственные механизмы финансирования экономического развития, принять меры антимонопольного регулирования по отношению к корпорациям третьих стран. "Все-таки главные наши конкуренты — это гигантские транснациональные корпорации, которые монополизировали значительную часть того экономического пространства, которое у нас является единым. И хотелось бы, чтобы на этом нашем едином экономическом пространстве все-таки доминировали наши отечественные товары, совместно производимые предприятиями государств ЕАЭС", — добавил он.

В Евразийский экономический союз, функционирующий с 1 января 2015 года, входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Ранее планировалось, что единые рынки нефти и газа в ЕАЭС заработают в 2025 году.