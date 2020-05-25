ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 мая /ПРАЙМ/. Власти Камчатки и предприятия жилищно-коммунального комплекса потратят на подготовку к осенне-зимнему периоду 2020-2021 более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что деньги пойдут на проведение ремонтных работ на объектах жилищного фонда, социальной сферы, теплоэнергетики и инженерных сетях.

"На мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов направят 1,16 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

По данным властей, почти 600 миллионов рублей будут выделены из краевого бюджета и из бюджетов муниципальных образований, оставшаяся сумма – средства предприятий.

"К следующему отопительному сезону на Камчатке предстоит подготовить 5 миллионов 795 тысяч квадратных метров жилого фонда, 223 котельные, 25 центральных тепловых пунктов, 96 единиц водозабора, 740 километров тепловых сетей, 1073 километра водопроводных сетей, 541 километр сетей водоотведения, 60,7 километра электрических сетей и 63,6 тысячи квадратных метров дорожного полотна", — приводит пресс-служба слова врио министра ЖКХ и энергетики Камчатского края Павла Редькина.

Он добавил, что отопительный сезон 2019-2020 годов на Камчатке еще продолжается, однако районы края уже готовятся к его завершению. Теплоснабжение будет отключено, когда среднесуточная температура воздуха продержится на отметке 8 градусов выше ноля в течение пяти дней.