МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Цены на физическом рынке газа действительно могут в ближайшее время приблизиться к нулю и даже уйти в отрицательную зону из-за переизбытка предложения. Однако на фьючерсном рынке повторение ситуации с WTI, вызванной, в основном, техническими факторами, вряд ли возможно: в текущей ситуации неопределенности инвесторы раньше начинают торговать фьючерсами с более поздними сроками экспирации, отмечают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Ранее РБК со ссылкой на ряд трейдеров и аналитиков сообщил, что из-за переполнения хранилищ цены на газ на рынках Европы могут упасть ниже нуля.

В пятницу, 22 мая, сжиженный природный газ (СПГ) уже торговался на историческом минимуме в 26,4 доллара за тысячу кубометров на крупнейшем европейском хабе — нидерландском TTF. На хабе в Баумгартене, который ближе всего расположен к России, цены на газ опускались до $49,7. А в приграничных областях России цены составляют порядка 60 долларов.

Как заявил изданию профессор парижского института Sciences Po, эксперт по газовому рынку Тьерри Бро, из-за резкого падения спроса и заполнения хранилищ наиболее вероятен уход газовых цен в отрицательные значения на британском хабе NBP, но он не исключает такой ситуации и в случае с TTF.

Из-за аномально теплой зимы и роста производства СПГ со стороны Катара газовые хранилища Европы заполнены на 70%, хотя обычно перед летним периодом места в них гораздо больше. Например, год назад было заполнено 56% хранилищ.

ПЕРЕИЗБЫТОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГАЗА МОЖЕТ ОПУСТИТЬ ЦЕНЫ НИЖЕ НУЛЯ

В текущей ситуации на рынке цены на газ могут обнулиться и даже выйти в отрицательную зону, считает экономист "БКС Премьер" Антон Покатович.

"В настоящий момент мы видим, что на газовом рынке формируется значительный профицит, в том числе на рынке СПГ объемы профицита могут быть близки к 20 миллионам тонн. Газовые хранилища активно заполняются. Если ранее избытки газового предложения могли "размещаться" в электрогенерации, то в нынешних условиях снижения спроса и на электроэнергию затоваривание газового рынка продолжается, что существенно давит на цены", — говорит он.

Эксперт добавляет, что некоторые производители СПГ, например, Катар, продолжают наращивать производство, несмотря на текущее снижение спроса. "В результате СПГ-поставки, вероятно, продолжат "теснить" природный газ на некоторых рынках, увеличивая давление на газовые цены", — уверен эксперт.

Кроме того, сейчас на газовом рынке не существует механизмов, аналогичных ОПЕК+, добавляет Покатович. С учетом того, что восстановление спроса на энергоносители до уровней, предшествовавших пандемии, будет иметь постепенный характер, и данный процесс займет достаточно длительный период времени, давление на газовые цены из-за профицита, если производители не пойдут на добровольное сокращение поставок, будет сохраняться и усиливаться.

СИТУАЦИЯ С WTI НА БИРЖАХ НЕ ПОВТОРИТСЯ

Ситуация падения цены нефтяного фьючерса на WTI ниже нуля в апреле на газовом фьючерсном рынке не повторится, уверен аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Тогда причины падения заключались в том, что крупные инвесторы не смогли продать контракты перед истечением срока действия, так как никто не захотел принимать поставки.

"На газовом рынке фонды заранее реинвестируют средства во фьючерсы с дальними сроками поставки. На нем практически невозможна глобальная распродажа экспирирующегося фьючерса наряду с массовыми марджин-коллами, которые отправляют стоимость ниже нуля. Это связано, в том числе, с существенно меньшим объемом покупок газа через фонды ETF", — говорит он.

Котировки на фьючерсном рынке газа приближены к ценам на физическом рынке. "На физическом рынке действует норма "бери или плати", при которой поставщик берёт на себя обязательство предоставить товар вплоть до зафиксированных в договоре максимальных объёмов, покупатель обязуется в любом случае оплатить определённую часть этих объёмов, вне зависимости от того, сколько он закупил на самом деле в рассматриваемый период. Это препятствует резким скачкам волатильности на рынке", — объясняет Миронюк.

По его словам, в текущей ситуации неопределенности инвесторы раньше начинают торговать фьючерсами с более поздними сроками экспирации. "В газовой сфере ситуация "супер-контанго" маловероятна", — резюмирует эксперт.



