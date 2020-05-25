МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Объемы прокачки газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" в понедельник упали до незначительных значений, свидетельствуют данные оператора Gascade, принимающего газ на территории Германии.

К утру понедельника объем получаемого газа в пункте Мальнов на границе Польши и ФРГ составил 461,468 тысячи киловатт-часов, что более чем в сто раз меньше заявки (nomination) на прокачку газа 25 мая. При этом еще утром в воскресенье поставки составляли 9 миллионов киловатт-часов, а на прошлой неделе они находились в среднем на уровне 20-30 миллионов киловатт-часов.

По итогам аукциона на бронирование транзитных мощностей польского участка газопровода "Ямал-Европа" на газовые сутки 24 и 25 мая из доступных 38,3 миллиона киловатт-часов было забронировано лишь по 4 миллиона.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала-Европы" проходит только по результатам аукционов.. Мощности на неполный день 17 мая были забронированы примерно на 59%, а на 18 мая было зарезервировано 66%. По итогам аукциона на июнь было забронировано около 94% мощностей газопровода.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.