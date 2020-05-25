МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Башнефти" 28 мая рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов правления, а также об определении его количественного состава и избрании новых членов, говорится в материалах компании.

"О досрочном прекращении полномочий членов правления ПАО АНК "Башнефть", об определении количественного состава правления ПАО АНК "Башнефть" и избрании его членов", — отмечается в материалах. Дата проведения заседания совета директоров запланирована на 28 мая.

Также совет директоров "Башнефти" собирается рассмотреть вопрос о назначении корпоративного секретаря, секретаря совета директоров компании и определении условий договора с ним.