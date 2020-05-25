МЕХИКО, 25 мая /ПРАЙМ/. Стоимость экспортированных из Мексики товаров сократилась в апреле до 23,385 миллиона долларов США, снижение на 40,9% за год является самым сильным за время ведения статистики и вызвано в значительной степени падением продаж нефти.

"В отчетном месяце общий объем экспорта показал ежегодное снижение на 40,9%, что было обусловлено сокращением на 39,4% в не нефтяном экспорте и 66,4% в экспорте нефти", — говорится в сообщении мексиканского Национального института статистики, географии и информатики INEGI.

Объём экспорта мексиканской нефти и нефтепродуктов в апреле составил 758 миллионов долларов США. При этом объём продаж превысил прошлогодние цифры в среднем на 35 тысяч баррелей в сутки и достиг 1,179 млн баррелей, а средняя цена экспортной нефти находилась на уровне 14,18 долларов США за баррель.

Экспорт мексиканской автомобильной продукции сократился на 79,1%, обусловленный падением продаж в США на 80% и на другие рынки на 74,6%.

В сельском хозяйстве падение экспорта в апреле достигало 48% для отдельных категорий товаров, однако два из них показали заметный рост — кофе (52,7%) и авокадо (4,9%).

Торговый дефицит Мексики в апреле составил более 3 миллиардов долларов США, годом ранее положительное сальдо торгового баланса составило $1,51 миллиарда.