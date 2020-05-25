БУЭНОС-АЙРЕС, 25 мая /ПРАЙМ/. Первый иранский танкер, помимо топлива, доставил в Венесуэлу оборудование, что позволит повысить переработку и производство нефти в стране, заявил вице-президент латиноамериканской страны по экономике Тарек Эль-Айссами.

"Иранские суда привозят топливо, присадки, запасные части и другое оборудование, чтобы увеличить наши мощности по переработке и производству нефти", — заявил он на церемонии прибытия танкера к НПЗ Эль-Палито. Слова Эль-Айссами приводит министерство промышленности Венесуэлы, которое он курирует и возглавляет.

Танкер Fortune прибыл в Венесуэлу 23 мая (24 мая по мск). В первой половине дня понедельника в территориальные воды страны зашел второй корабль – Forest. Его, как и первый танкер, сопровождает военная авиация Венесуэлы, сообщили вооруженные силы страны.

"По прибытии в исключительную экономическую зону Венесуэлы в сопровождении военного патруля он направляется в один из портов этой страны", — отметило, в свою очередь, посольство Ирана в Венесуэле.

Всего к берегам страны прибудет пять кораблей.