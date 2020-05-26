МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. "Балтийский завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) во вторник, 26 мая, заложит четвертый атомный ледокол типа "Арктика", который получил имя "Якутия", сообщал ранее Балтзавод.

Запланирована техническая закладка судна. "Якутия" будет четвертым по счету и третьим серийным судном в линейке атомоходов проекта 22220. Заказчиком строительства выступает ФГУП "Атомфлот" (предприятие госкорпорации "Росатом").

Атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был построен по заказу госкорпорации "Росатом". На "Балтийском заводе" сейчас идет строительство двух серийных атомоходов проекта 22220 "Сибирь" и "Урал". В августе нынешнего года "Росатом" и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух серийных атомных ледоколов этого проекта.

Впервые атомный ледокол назван в честь крупнейшего субъекта Российской Федерации — Якутии. До этого отечественные атомоходы назывались в честь своей страны — Советского Союза и России, крупных географических регионов — Арктики, Урала и Сибири, северных полуостровов Таймыра и Ямала, а также острова Вайгач. Помимо этого, в названиях атомоходов были увековечены имена государственных лидеров: первый атомный ледокол назывался "Ленин", а в 1982-1986 годах советский атомоход "Арктика" именовался "Леонид Брежнев". Наконец, в состав российского атомного флота входит и ледокол "50 лет Победы".