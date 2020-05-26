БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая /ПРАЙМ/. Посольство Ирана поблагодарило Вооруженные силы Венесуэлы за обеспечение безопасности второго танкера с топливом, следует из записи посла в латиноамериканской стране Ходжата Солтани в Twitter.

"Я очень благодарен доблестной армии Венесуэлы за сопровождение и приветствие второго иранского танкера", — сказал он. Речь идет о военных самолетах и кораблях, сопровождавших судно.

В первой половине дня 25 мая второй танкер с топливом зашел в территориальные воды Венесуэлы.

Первое судно, прибывшее к берегам Венесуэлы 23 мая (24 мая по мск), доставило в страну не только топливо, но и оборудование, необходимое для повышения переработки и производства нефти.

Всего в Венесуэлу прибудут пять судов из Ирана.