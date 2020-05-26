МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Акционеры ТГК-14 приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года, сообщается в материалах компании.

"Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного 2019 года", — говорится в сообщении.

Ранее совет директоров компании рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года. Компания также не выплачивала дивиденды по итогам 2018, 2017 и 2016 годов.

Чистая прибыль ТГК-14 по РСБУ в 2019 году увеличилась почти в 4 раза — до 344,55 миллиона рублей, по МСФО — в 9,2 раза, до 296,652 миллиона рублей.

Как следует из ежеквартального отчета компании, по состоянию на конец марта 2020 года крупнейшими акционерами ТГК-14 являются дочерняя структура РЖД "Энергопромсбыт" (39,8%), УК "РВМ Капитал" (24,49%), "УК "Тринфико" (23,01%).

ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входит семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 650 МВт и тепловой мощностью 3,13 тысячи Гкал/ч.