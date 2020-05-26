МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. министерство энергетики России выступило с предложением сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), пишут "Ведомости" со ссылкой на замглавы Минэнерго Юрия Маневича.

Отмечается, что такое предложение Маневич озвучил на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике.

Ведомство намерено сохранить мораторий до 31 мая. Для граждан, которые оказались в затруднительном положении в связи с COVID-19, период отсрочки можно продлить еще на два месяца — до 31 июля.

В то же время в ведомстве считают возможным введение такого же периода моратория для предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) из пострадавших отраслей экономики.

Чиновник считает, что уровень собираемости платежей на энергорынке за апрель текущего 2020 года снизился на 7%. Прирост задолженности составил 11 миллиардов рублей. В то же время, собираемость платежей на рынках тепловой энергии за прошлый месяц снизилась на 12%, рост долга составил 16 миллиардов.

Минэнерго подсчитало, что при сохранении такого моратория на взимание пеней до конца 2020 года выпадающие доходы энергокомпаний составят 600-700 миллиардов рублей. Это негативно повлияет на работу отраслей ТЭК и может поставить под угрозу надежность устойчивого энергоснабжения и теплоснабжения России.

Маневич пояснил, что такая инициатива о сокращении срока действия моратория включена в план первоочередных мер по поддержке предприятий электроэнергетики. Соответствующий документ уже направлен на рассмотрение в аппарат правительства.