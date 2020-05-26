МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Совет директоров энергокомпании ТГК-1 рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 0,1 копейки на акцию, сообщается в материалах компании.

"Рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2019 года в размере 0,001036523 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендуется закрыть 7 июля. Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 3,995 миллиарда рублей.

ТГК-1 — производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компании объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Основные акционеры компании: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).