МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Прокачка газа через польский участок газопровода "Ямал-Европа" во вторник утром полностью прекратилась, свидетельствуют данные оператора Gascade, принимающего газ на территории Германии.

Согласно данным Gascade, прокачка через газопровод "Ямал-Европа" с 9 миллионов киловатт-часов в воскресенье упала до 461,5 тысячи киловатт-часов в понедельник и к 8.00 вторника полностью прекратилась. При этом по итогам аукционов на мощности польского участка газопровода на 24, 25 и 26 мая было забронировано по 4 миллиона киловатт-часов из доступных 38,3 миллиона.

По мнению старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, "Газпром" приостановил прокачку газа через газопровод "Ямал-Европа" для балансировки экспорта из-за переизбытка предложения.

"В этом году из-за переизбытка предложения на европейском рынке газа экспортные объёмы "Газпрома" в Европу могут упасть на 15-20%, поэтому неудивительно, что прокачка через отдельные маршруты падает. Переход Польши к бронированию мощностей через аукционы, а также заключение пятилетнего контракта с Украиной на условиях "качай или плати" делает маршрут через Беларусь и Польшу для "Газпрома" балансирующим, то есть потенциально наиболее волатильным по объёмам", — пояснил эксперт РИА Новости.

Однако аналитик полагает, что долгосрочного прекращения транзита через польский маршрут ожидать не стоит — "Газпрому" необходимо сохранить все газовые маршруты, чтобы быть готовым к потенциальному росту спроса в будущем, поэтому минимальные объёмы газа в ближайшей перспективе все равно будут прокачиваться.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала-Европы" проходит только по результатам аукционов. Так, по итогам аукциона на июнь было забронировано около 94% мощностей газопровода. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.