ТБИЛИСИ, 26 мая — ПРАЙМ. Руководство Грузии договорилось с российской компанией "Газпром" о снижении цены импортируемого газа на около 15%, сообщила министр экономики страны Натия Турнава.

"В условиях усиленной конкуренции и с учетом того, что в мире падают цены на нефтепродукты, нынешний пересмотр уже действующего контракта с "Газпромом" служит снижению цен. Исходя из коммерческой тайны, я не буду называть конкретных цифр, однако скажу, что цена на природный газ будет понижена примерно на 15%", — заявила министр журналистам.

В марте 2019 года Грузия и "Газпром экспорт" подписали новый контракт по транзиту российского газа в Армению через грузинскую территорию, который должен был действовать до конца 2020 года. Тогда Турнава сообщала, что, соглашение содержит "улучшенные коммерческие условия: транзитная плата была увеличена, а цена на российский газ снижена".

Основной поставщик газа в Грузию — Азербайджан. До января 2017 года Грузия получала за транзит газа из России в Армению 10% от общего объема пропущенного сырья. В 2017 году транзит газа в Армению оплачивался по смешанной системе — частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году он оплачивался только денежными средствами.