БЕРЛИН, 26 мая — ПРАЙМ. Оператор газотранспортной системы (ГТС) Германии Gascade направил газ из газопровода "Ямал — Европа" реверсом обратно в Польшу, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

"У нас есть заявки на прокачку в Малнов для входа и выхода. На основании суммы заявок газопоток был изменен сегодня во вторник, по согласованию с оператором сети, между 7 и 12 часами. С 12 часов прокачка идет из Германии в Польшу", — заявили в компании.

Согласно данным на сайте оператора, прокачка через газопровод "Ямал — Европа" в сторону Германии с 9 миллионов киловатт-часов в воскресенье упала до 461,5 тысячи киловатт-часов в понедельник и к 8.00 вторника полностью прекратилась. При этом с 11.00 до 12.00 в сторону Польши по газопроводу было прокачано 956 киловатт-часов, сейчас объемы увеличены до 2,2 миллиона. В последний раз реверс газа по "Ямалу — Европе" из Германии в Польшу происходил в июле 2019 года.

Польский участок "Ямала – Европы" загружен не полностью и потому работает не круглосуточно, пояснил ранее во вторник оператор газопровода в Польше, компания Gaz-System.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала — Европы" проходит только по результатам аукционов. Так, по итогам аукциона на июнь было забронировано около 94% мощностей газопровода.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов при этом заявлял, что несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский говорил, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.