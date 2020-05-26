МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Правкомиссия по повышению устойчивости развития российской экономики поддержала предложение Минэнерго и Минфина по формированию фонда незаконченных скважин для поддержки нефтесервиса, согласно которому нефтяники с участием банков закажут подготовку скважин в большем объеме, чем необходимо в 2020-2021 годах, с их постепенным вводом после апреля 2022 года, при этом Минэнерго до 5 июня доработает данный проект, сообщает секретариат первого вице-премьера России Андрея Белоусова.

"Принято решение поддержать предложение Минэнерго и Минфина о создании условий для формирования у нефтяных компаний фондов незаконченных скважин в целях поддержки сектора нефтесервисных услуг", — сообщает секретариат по итогам очередного заседания, прошедшего во вторник.

По словам главы Минэнерго Александра Новака, слова которого приводятся в релизе, российские нефтяные компании при использовании финансовых возможностей банков закажут услуги и оборудование для разработки и подготовки новых нефтяных скважин у российских нефтесервисных компаний в большем объеме, чем это необходимо в 2020-2021 годах. "Скважины пробурят без ввода в эксплуатацию, который планируется после апреля 2022 года, в течение нескольких лет по мере восстановления спроса и роста добычи нефти", — говорится в сообщении со ссылкой на министра.

В то же время, с учетом полученных по проекту комментариев, Минэнерго поручено доработать его до 5 июня для последующего взаимодействия с банковским сообществом по реализации проектов в форме кооперации заинтересованных участников нефтегазовой отрасли. А Минфину совместно с Минэнерго необходимо проработать поправки в нормативно-правовую базу и внести законопроект на рассмотрение в правительство, уточняет секретариат.