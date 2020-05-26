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МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. "Роснефть" нарастила долю в капитале Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) с 13% до 23%, говорится в материалах нефтяной компании.

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 1 725 000; 23%", — отмечается в сообщении.

Изменения произошли 22 мая 2020 года. До этого "Роснефть" владела 13% СПбМТСБ.

Как позднее во вторник уточнила "Роснефть", 10% пакет акций (750 тысяч штук) был реализован Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга по программе приватизации активов города. "Роснефть" приобрела указанный пакет в рамках преимущественного права, предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах", — отметила компания.

"Роснефть" по итогам 2019 года перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива на бирже более чем вдвое. "Роснефть" заинтересована в дальнейшем эффективном развитии биржевого инструмента, подтверждением чему является увеличение доли в акционерном капитале СПбМТСБ", — говорится в сообщении.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, организует торги реальным товаром и срочными контрактами. Крупнейшими акционерами биржи, помимо "Роснефти" также являются "Транснефтепродукт", "Транснефть", "Газпром нефть", "Зарубежнефть", Санкт-Петербургское государственное учреждение "Агентство стратегических инвестиций", "Сургутнефтегаз" и "Татнефть".