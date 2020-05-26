МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. "Газпром" завершил сбор заявок на биржевые облигации двух серий совокупным объемом 30 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

Заявки на облигации компания собирала во вторник. Компания предложила инвесторам пятилетние биржевые облигации серии БО-001Р-03 и семилетние БО-001Р-04 объемом по 15 миллиардов рублей. Первоначальный ориентир купонов по пятилетнему выпуску составлял 5,75-5,85% годовых (доходность 5,83-5,94% годовых), по семилетнему — 5,95-6,05% годовых (доходность 6,04-6,14% годовых).

"По ходу сбора заявок ценовой диапазон дважды корректировался в сторону понижения. На пике спроса интерес инвесторов суммарно по двум выпускам двукратно превысил целевой размер сделки. Повышенный интерес участников рынка позволил синдикату банков-организаторов прийти к итоговой ставке купона 5,7% годовых для облигаций на пять лет и 5,9% годовых — на семь лет", — рассказал Шулаков.

"Впервые в современной финансовой истории России преодолен уровень ставки купона в 6% по облигациям корпоративного заемщика на срок до семи лет. И сделано это в труднейших условиях, несмотря на неуверенность участников рынка в сроках преодоления пандемии коронавируса и восстановления экономики", — отметил Шулаков.

По его словам, выпуски получили широкую дистрибуцию среди инвесторов. В книгу по каждому из выпусков было подано более 30 заявок. В сделке приняли участие крупные институциональные инвесторы, управляющие компании, банки, включая дочернее подразделение иностранного банка в России, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица.

"Важным залогом успеха явился высокий спрос со стороны негосударственных пенсионных фондов, интерес со стороны иностранных игроков, которые заинтересованы в наиболее надежных долгосрочных активах, а "Газпром", безусловно, является квазисуверенным российским заемщиком, чей кредитный риск не вызывает сомнений ни у российских, ни у западных инвесторов", — отметил управляющий директор Сбербанка по рынкам долгового капитала Эдуард Джабаров.

Техническая часть размещения состоится 2 июня. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ". Эмитентом ценных бумаг является ООО "Газпром капитал", которое используется для привлечения финансирования для ПАО "Газпром" путем размещения рублевых облигаций.