МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Угрозы ввести санкции против проекта "Северный поток 2" являются дискриминацией европейских компаний, заявили журналистам в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Посол США в Германии Ричард Гренелл ранее во вторник сообщил, что новые санкции против "Северного потока 2" могут быть приняты американским конгрессом быстро, несмотря на предвыборную борьбу. По его словам, целью новых санкций будет воспрепятствование введению трубопровода в строй.

"Любая угроза введения санкций является незаконной дискриминацией европейских компаний. Мы согласны с Европейской комиссией в том, что экстерриториальные санкции являются нарушением международного права, и что политика и практика ЕС ими не должны или определяться", — заявили в компании.

Nord Stream 2 и партнёры проекта по-прежнему считают, что скорейший запуск газопровода отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательствам по защите климата, также подчеркнул представитель оператора.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.