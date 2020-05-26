МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Вознаграждения членам правления "Роснефти" за первый квартал 2020 года составили 376,169 миллиона рублей, снизившись на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в ежеквартальном отчете компании.

Заработная плата членов правления "Роснефти" за первый квартал 2020 года выросла на 7,1% и составила 234,315 миллиона рублей. Размер премий за период составил 5,927 миллиона рублей, снизившись в 48,9 раза. По итогам первого квартала 2019 года показатель составлял 289,901 миллиона рублей.

Как поясняется в ежеквартальном отчете компании, премии в 2019 году включали в себя разовые премии по результатам реализации значимых проектов, в случае награждения корпоративными наградами, а также по итогам работы за 2018 год.

На данный момент правление состоит из 11 человек.