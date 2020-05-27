МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Ученые Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций прогнозируют дефицит воды в водохранилищах и на ГЭС в РФ в предстоящий летний период из-за крайне малоснежной зимы 2019-2020 года.

"В условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, ожидается, что водохранилища и ГЭС на маловодных реках перейдут на режим экономного расходования", — говорится в сообщении, размещенном на сайте института.

Подчеркивается, что согласно Водному кодексу РФ, в этом случае в приоритете будут мероприятия по жизнеобеспечению населения, а также удовлетворение нужд сельского хозяйства.

Ученые ВНИИ ГОЧС отмечают, что для подготовки прогноза чрезвычайных ситуаций на предстоящее лето был проведен анализ многих факторов, в том числе метеорологической обстановки прошедшего зимнего периода и имеющихся прогнозных данных на предстоящий летний период.

Ранее РИА Новости сообщили во ВНИИ ГОЧС, что при неблагоприятном развитии ситуации не исключается возникновение засухи на территории Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областей. Это связано с теплой и малоснежной зимой.