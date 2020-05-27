МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на среду по итогам аукциона были забронированы на 20,7%, объемы прокачки в направлении Германии при этом остаются на нулевом уровне, следует из данных европейских газотранспортных операторов.

По итогам проведенного польским оператором Gas-System аукциона, который состоялся в ночь на среду, на новые газовые сутки (с 6.00 среды по 6.00 четверга) было забронировано 7,9 миллиона киловатт-часов из доступных 38,3 миллиона, или 20,7% мощности.

На газовые сутки вторника мощности газопровода были зарезервированы 1,4 миллиона киловатт-часов, а затем на последние несколько часов газовых суток — еще совокупно на 3,1 миллиона. При этом прокачка газа прекратилась утром во вторник и не была возобновлена до сих пор, большую часть дня газ шел реверсом из Германии обратно в Польшу.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала-Европы" проходит только по результатам аукционов. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.