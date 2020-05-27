МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Мировые инвестиции в энергетику в 2020 году сократятся на одну пятую (20%) или почти на 400 миллиардов долларов по сравнению с 2019 годом в связи с пандемией COVID-19, что станет самым крупным снижением за всю историю, говорится в новом ежегодном отчете Международного энергетического агентства World Energy Investment 2020 (WEI 2020).

Самое сильное снижение инвестиций почувствует на себе нефтяная отрасль — 32% относительно показателя 2019 года, отмечает МЭА. "По нашим оценкам, в 2020 году расходы на нефть упадут более чем на 1 триллион долларов США, в то время как доходы электроэнергетического сектора упадут на 180 миллиардов долларов", — сообщает агентство. В целом инвестиции в нефтегазовой отрасли в годовом выражении сократятся в 2020 году на треть, прогнозирует агентство. "Это уже вызвало рост заимствований, а также вероятность того, что ограничение расходов продолжится и в 2021 году", — отметило МЭА.

"Распространение пандемии COVID-19 превзошло ожидания, и в настоящее время в 2020 году ожидается самое большое снижение инвестиций в энергетику за всю историю, сокращение на одну пятую или почти на 400 миллиардов долларов капитальных расходов по сравнению с 2019 годом", — сообщило МЭА. При этом в начале года ожидалось, что мировые инвестиции в энергетику могут вырасти в 2020 году на 2%, что стало бы самым высоким ростом с 2014 года, отмечает агентство.

По данным МЭА, инвестиции в угольную промышленность в 2020 году снизятся по отношению к 2019 году на 15%, электроэнергетический сектор — на 10%. МЭА также ожидает исторические перемены в 2020 году поскольку электричество становится самым крупнозатратным среди потребительских расходов на энергию.